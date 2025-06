F1 Kimi Antonelli penalizzato per l’incidente con Verstappen Sanzione pesante verso Silverstone

Kimi Antonelli si trova al centro di una controversia nel mondo della Formula 1 dopo un grave incidente a Silverstone che ha coinvolto Max Verstappen. Nel primo giro del Gran Premio d’Austria 2025, l’italiano ha commesso un errore fatale alla curva 3 di Spielberg, causando danni pesanti e la conseguente squalifica di entrambe le vetture. Una decisione dura che solleva molteplici dubbi sulla sicurezza e le responsabilità in pista.

Kimi Antonelli ha commesso un grave errore nel corso del primo giro del Gran Premio d’Austria 2025, bloccando il posteriore alla staccata in salita di curva 3 a Spielberg e colpendo in pieno (dopo aver quasi perso il controllo della vettura per evitare la Racing Bulls di Liam Lawson) la Red Bull di un incolpevole Max Verstappen. Il forte impatto ha messo fine alla gara di entrambi, per i danni riportati dalle monoposto, provocando delle conseguenze molto importanti. Il quattro volte campione iridato, con questo zero in classifica, è sprofondato a -61 dal leader della generale Oscar Piastri (e a -46 dall’altra McLaren di Lando Norris) vedendo assottigliarsi ulteriormente le residue chance di battagliare per il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it