levarato un'ombra sulla sua corsa e sul weekend, lasciando un amaro ricordo di una giornata da dimenticare. La sportività e il rispetto sono valori fondamentali, e Antonelli si è prontamente scusato con Verstappen, riconoscendo l'errore inevitabile. Come si dice, sbagliando s’impara: questa esperienza sarà senza dubbio un insegnamento prezioso per il giovane talento, che ora punta a risalire in pista con ancora più determinazione.

Sbagliando s’impara. È stata una domenica completamente da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli, pilota Mercedes che ha salutato subito la gara al GP d’Austria a causa di un errore grave che ha compromesso non soltanto la sua prova, ma anche quella di Max Verstappen, costretto al ritiro. Ma cosa è successo? Il classe 2006 emiliano al primo giro ha frenato con colpevole ritardo in curva 1, colpendo da dietro il detentore del titolo. L’impatto ha provocato l’ingresso della Safety Car. Si tratta della prima vera sbavatura stagionale del bolognese, intervenuto visibilmente sconsolato al parco chiuso per commentare quanto successo: “ Mi sono scusato subito – ha detto l’italiano – sapevo che era colpa mia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Kimi Antonelli: “Mi sono scusato subito con Verstappen, è stato inevitabile”

