F1 Jerome D’Ambrosio | Abbiamo messo in insieme un buon week end continuiamo a lavorare

Nonostante l’assenza di Frederic Vasseur al muretto Ferrari durante il Gran Premio di Spielberg, il team ha dimostrato grande resilienza e collaborazione, mettendo insieme un buon weekend di gara. La squadra si sta già preparando per la prossima tappa, con ottimismo e determinazione, per continuare a puntare alla vetta del campionato e rafforzare il nostro impegno nel mondiale 2025.

Non era presente Frederic Vasseur al muretto Ferrari a gestire le operazioni del team questa domenica a Spielberg (Austria), undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Secondo quanto comunicato in una nota dall’ufficio stampa del Cavallino Rampante, il Team Principal è stato costretto a tornare a casa per “ragioni personali”. Non si conoscono altri dettagli a riguardo, tuttavia è stato anche chiarito che ci sarà nel prossimo fine-settimana a Silverstone (Gran Bretagna). Al posto dell’ingegnere francese, la Rossa è stata guidata da Jerome D’Ambrosio, il n.2 della gestione della scuderia di Maranello, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it