F1 Gran Premio d’Austria – Dove vederlo in diretta e in replica Sky Now TV8

Se sei appassionato di Formula 1 e non vuoi perderti il Gran Premio d’Austria, sei nel posto giusto! La gara, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025, promette emozioni forti con le Ferrari di Leclerc e Hamilton in prima fila. Potrai seguirla in diretta alle 15 su Sky, Now TV e in replica su TV8, garantendoti un’esperienza coinvolgente ovunque tu sia. Ecco come non perdere nemmeno un istante di questa avventura ad alta velocità!

Il Gran Premio d’Austria vede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton partire rispettivamente in seconda e quarta fila. La gara, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, sarà in onda in diretta e in esclusiva alle 15 su Sky e sulla piattaforma Now. È possibile vedere il Gp d’Austria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. La gara sul circuito austriaco si potrà vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, Gran Premio d’Austria – Dove vederlo in diretta e in replica (Sky, Now, TV8)

