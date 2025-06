F1 Gp Austria Vasseur lascia il muretto Ferrari e corre a casa | Motivi personali

La Ferrari, nel cuore del GP d’Austria, si trova ancora una volta ad affrontare sfide impreviste. Mentre la gara a Spielberg prende il via, il team principal Fred Vasseur è assente, richiamato a casa per motivi personali. Al suo posto, il vice Jerome D'Ambrosio cerca di mantenere alta la concentrazione e la determinazione della scuderia. Non c’è pace per la Ferrari, che oggi puntava...

Spielberg, 29 giugno 2025 - Al box della Ferrari, durante la gara del Gp d'Austria in partenza alle 15, non ci sarà il team principal Fred Vasseur, ha reso noto sapere la scuderia. La notizia è riportata da "L'Equipe", che spiega come Vasseur "non sarà presente perché è dovuto rientrare a casa per motivi personali". Al muretto della Rossa ci sarà il suo vice, l'ex pilota belga Jerome D'Ambrosio. Non c'è pace per la Ferrari, che oggi puntava molto su una buona prestazione con Charles Leclerc secondo in griglia, e Lewis Hamilton nella quarta casella.

F1, tra Austria e Silverstone capiremo la reale direzione della Ferrari - a un crocevia cruciale: sarà capace di risalire la china e dimostrare il proprio valore? Con Austria e Silverstone come sfide fondamentali, scopriremo se la Ferrari ha davvero rotto gli schemi o se dovrà ancora lavorare sodo per riconquistare il suo posto tra le grandi.

