F1 GP Austria le strategie di gara | Norris all' assalto Ferrari sugli scudi

Sul circuito di Spielberg, il Gran Premio d'Austria promette emozioni a non finire, con Norris che punta alla vittoria e strategie di gara da svelare. La battaglia tra i piloti si fa sempre piĂą avvincente, e questa corsa potrebbe riscrivere le classifiche del campionato. Riusciranno le scelte tattiche a fare la differenza? Prepariamoci a un duello mozzafiato sotto il sole della Stiria!

Spielberg (Austria), 29 giugno 2025 - Tutto è pronto a Spielberg per il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Sul circuito del Red Bull Ring sarĂ Lando Norris a scattare dalla casella numero uno, seguito a ruota da Charles Leclerc che sarĂ accanto a lui in prima fila. La corsa, che si disputa immersa nel verde della Stiria, è sempre una delle piĂą interessanti del calendario, sia dal punto di vista delle strategie ai box che da quello dello spettacolo in pista. Il layout del tracciato, arricchito da tre zone DRS di fila e dalla lunghezza molto breve (si percorre in poco piĂą di un minuto), favorisce la compattezza del gruppo e numerosi duelli, come accaduto lo scorso anno tra Max Verstappen e Lando Norris; alla fine a trionfare fu il terzo incomodo, George Russell, che sfruttò al meglio le scaramucce tra l'olandese e il britannico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Austria, le strategie di gara: Norris all'assalto, Ferrari sugli scudi

