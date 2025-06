F1 Gp Austria | le pagelle di Leo Turrini

Nel cuore delle Alpi austriache, il Gran Premio di Austria ha regalato emozioni intense e sorprendenti. Leo Turrini ci accompagna attraverso le pagelle di questa gara mozzafiato, dove protagonisti come Norris e Lawson hanno scritto pagine memorabili. Prepariamoci a scoprire i dettagli di una corsa ricca di adrenalina e colpi di scena, un vero spettacolo per gli appassionati di Formula 1. Ecco le pagelle che rendono giustizia a ogni momento di questa indimenticabile gara.

Roma, 29 giugno 2025 – Le pagelle del Gran Premio d’Austria di Leo Turrini. 10 NORRIS. Lando deve essersi stufato di sentirsi chiamato Blando. Reagisce alla grande alle recenti vicissitudini, prendendosi di forza una vittoria che creerà magari qualche problema al sempre algido Piastri. Il derby tutto Papaya per il titolo continua. Con un Norris ritrovato. 9 LAWSON. Curioso la storia di questo neozelandese. Dopo pochissime gare, la Red Bull lo ha rispedito da dove era venuto, alla ex Minardi. Il giovanotto poteva cadere in depressione e invece sta reagendo. Il sesto posto di ieri è onestamente clamoroso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net