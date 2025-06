F1 GP Austria | highlights gara incidente Antonelli-Verstappen

Il GP Austria di Formula 1 ha regalato emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. La McLaren domina la scena con Norris and Piastri, mentre Leclerc e Hamilton portano le Ferrari sul podio. Tuttavia, l’evento più clamoroso è stato l’incidente che ha coinvolto Antonelli e Verstappen, lasciando tutti senza parole. Un weekend ricco di adrenalina e sorprese, che ha scritto un capitolo memorabile nella storia della stagione.

Gli highlights del GP Austria di Formula 1. Dominio McLaren: vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Out Verstappen, uscito al primo giro a causa di un errore del nostro Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Austria: highlights gara, incidente Antonelli-Verstappen

GP Austria, highlights qualifiche: capolavoro di Leclerc ma Norris è super - Le qualifiche del Gran Premio d'Austria regalano emozioni e sorprese, con un capolavoro di Charles Leclerc e una performance super di Lando Norris con 232 km/h.

