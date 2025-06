F1 Ferrari da podio può essere alleata di McLaren contro Verstappen Lo sarà di Norris contro Piastri?

Il Gran Premio d’Austria si preannuncia come un palcoscenico infuocato, dove la sfida tra Norris e Piastri promette spettacolo. Con Ferrari da podio pronta a sfruttare ogni occasione, il duello interno alla McLaren potrebbe decidere le sorti del campionato. La lotta tra Norris e Piastri si intensifica, mentre Verstappen osserva da vicino, pronto a sfruttare ogni possibilità di allungo. Chi avrà la meglio? La corsa è aperta fino all'ultima curva.

Il tema principale del Gran Premio d’Austria di Formula 1, che scatterà alle ore 15:00 di domenica 29 giugno, è rappresentato dal duello iridato interno alla McLaren. Oscar Piastri, leader del Mondiale, dovrà partire alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, diretto inseguitore nella rincorsa al titolo. L’australiano, in qualifica, non ha potuto completare l’ultimo time attack a causa delle bandiere gialle esposte per il testacoda di Pierre Gasly. Di conseguenza non è andato oltre il terzo tempo, mentre l’inglese si è fregiato della pole position. Nel mezzo c’è Charles Leclerc, alla guida di una Ferrari rinvigorita dal nuovo fondo, presentato proprio a Spielberg. 🔗 Leggi su Oasport.it