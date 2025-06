F1 errore grave per Antonelli nel GP d’Austria | tampona Verstappen e provoca il ritiro per entrambi

Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, ha vissuto un grave momento nel GP d’Austria sul circuito di Spielberg. Nel primo giro, un errore di valutazione lo ha portato a tamponare Verstappen, causando il ritiro di entrambi i piloti e scuotendo le dinamiche di questa corsa. Un episodio che mette in discussione la maturità del promettente italiano, ma anche un'occasione per riflettere sulla pressione di un campionato così serrato.

Kimi Antonelli si è reso protagonista di un gravissimo errore nel corso del primo giro del GP d'Austria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Mercedes, scattato dalla nona piazzola, ha t amponato Max Verstappen, che era partito proprio davanti a lui in settima posizione. Il giovane italiano ha frenato troppo tardi in curva 1 e ha colpito da dietro l'incolpevole quattro volte Campione del Mondo: si tratta del primo grave sbaglio del 18enne, alla sua prima stagione nel massimo campionato automobilistico. Immediato l'ingresso della Safety Car nel corso della prima tornata del Gran Premio in Stiria.