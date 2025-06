F1 Charles Leclerc | Weekend positivo il terzo posto era il miglior risultato possibile

Sebbene il weekend di Charles Leclerc all'Austria 2025 si sia concluso con un ottimo terzo posto, considerato il miglior risultato possibile, il mondiale continua a regalare emozioni e sorprese. La vittoria di Lando Norris, con la McLaren impeccabile, ha acceso ancora di più la corsa al titolo mondiale. La sfida tra i piloti si infiamma: chi dominerà il circus della Formula 1? La lotta è appena iniziata...

Il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1 è stato conquistato dalla McLaren di Lando Norris, al termine di una gara perfetta. Il britannico, partito in pole position, ha respinto nella prima fase del GP gli attacchi del suo compagno di squadra Oscar Piastri, per poi amministrare il suo vantaggio fino alla fine. Si tratta della settima vittoria in carriera per Norris che accorcia nella classifica piloti. Completa la doppietta papaya Oscar Piastri (+2.685) che non è riuscito ad impensierire il suo rivale, nettamente il più veloce durante tutto il weekend di Spielberg. 🔗 Leggi su Oasport.it