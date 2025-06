F1 a Norris il duello in casa McLaren in Austria Leclerc e Hamilton 3° e 4°

In un emozionante duello tra Norris e Piastri in casa McLaren, è l’inglese a trionfare nel Gp d’Austria, mentre Leclerc e Hamilton chiudono dietro. La gara si rivela avvincente, con Ferrari che mantiene il passo ma senza poter conquistare il podio. L’evento di Verstappen, fuori già al primo tornante, aggiunge suspense a una corsa ricca di colpi di scena e battaglie intense, dimostrando ancora una volta quanto ogni secondo possa cambiare le sorti di questa spettacolare stagione di F1.

Piastri e Norris battagliano a lungo per la vittoria del Gp d'Austria: la spunta l'inglese. Gara regolare per le Ferrari, che chiudono alle spalle delle McLaren. Fuori al primo giro Verstappen, toccato da Antonelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, a Norris il duello in casa McLaren in Austria. Leclerc e Hamilton 3° e 4°

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

GP Austria – McLaren: tregua interna o duello pronto a esplodere? Dopo il contatto in Canada, Lando Norris e Oscar Piastri si ritrovano in Austria con l'obiettivo comune di rilanciare la sfida iridata provando ad evitare tensioni interne

Charles Leclerc ha centrato una bella prima fila al GP d'Austria, individuando diversi segnali positivi nonostante i cinque decimi rimediati da Norris. Un risultato che fa bene al team che ha lavorato per introdurre il nuovo pacchetto in Austria

