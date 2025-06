F-35 più Eurofighter Erdogan si prepara ad una svolta per la Turchia?

F-35, eurofighter e un possibile doppio sì: Erdogan si prepara a una svolta che potrebbe ridefinire il ruolo della Turchia sulla scena globale. In un momento di grande tensione internazionale, il leader turco dimostra di saper sfruttare con abilità le situazioni critiche per ottenere benefici strategici. La domanda ora è: la Turchia continuerà a navigare tra alleanze e interessi, o sarà pronta a tracciare un nuovo percorso?

Non un sì, ma potenzialmente anche due. E di un certo peso. Recep Tayyip Erdogan ha la capacità di ottimizzare benefici e dividendi proprio nei momenti di maggiore criticità. Lo ha fatto con il memorandum turco-libico nei mesi della crisi energetica, in precedenza lo aveva fatto con Angela Merkel per l’accordo dorato sui migranti siriani e lo sta facendo ora per i caccia dagli Stati Uniti e dall’Europa. Il nodo è sempre lo stesso: la Turchia punta a potenziare il proprio arsenale e vuole gli F-35, desiderio che si era scontrato negli anni scorsi con l’incompatibilità del sistema missilistico S-400, in chiaro contrasto con l’universo Nato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - F-35 più Eurofighter, Erdogan si prepara ad una svolta per la Turchia?

In questa notizia si parla di: erdogan - turchia - eurofighter - prepara

Turchia, Erdogan: “Scioglimento Pkk scelta importante per sicurezza Paese” - La recente decisione del PKK di sciogliersi e consegnare le armi segna un momento cruciale nella lotta al terrorismo in Turchia.

La Turchia vuole 40 Eurofighter Typhoon e sacrificherà per questo parte dei suoi F-16V; La Turchia pronta a mollare i russi S-400 per rientrare nel programma F-35.

Turchia, tutte le sfide del rieletto Erdogan - Startmag - Recep Tayyip Erdogan ha vinto il ballottaggio di domenica 28 maggio in Turchia ed è stato riconfermato presidente: è al potere dal 2003, e ci resterà per altri cinque anni. startmag.it scrive

Le critiche contro Erdogan dopo il terremoto in Turchia - è Erdogan», aggiungendo che il suo governo «in 20 anni non si è preparato per un terremoto». Da ilpost.it