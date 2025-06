Exploit Filippo Conca | un amatore diventa campione italiano di ciclismo

Da amatore a campione italiano di ciclismo: la storia di Filippo Conca sorprende e ispira. A soli 26 anni, il lecchese ha conquistato Gorizia battendo avversari di livello mondiale, dimostrando che la passione e la determinazione possono portare lontano. Un'impresa che conferma come il talento possa emergere anche senza grandi sponsor alle spalle. La sua vittoria è un esempio di resilienza e sogno realizzato, pronti a scoprire cosa riserverà il futuro a questo giovane campione?

Lecco – Clamoroso a Gorizia. Il lecchese Filippo Conca è il nuovo campione italiano di ciclismo professionistico su strada. Il 26enne ex promessa, che oggi gareggia per una squadra senza sponso r, lo Swatt Club, ha battuto in volata avversari del calibro Alessandro Covi della Uae Emirates e Thomas Pesenti della Soudal Quick-Step, all'arrivo sul traguardo di Gorizia dopo 228 km di gara. 29-06-2025 Campionato Italiano; 2025, Swatt Club; Conca, Filippo; Gorizia; ©SIROTTI - AGENZIA ALDO LIVERANI SAS "Sono stati mesi difficili dopo esserm i ritrovato senza contratto alla fine dell'anno scorso – racconta –  dopo anni di sacrifici per le squadre in cui ho corso aspettavo questo campionato italiano da ottobre dello scorso anno, mi sono dedicato un po' al gravel  (una specialitĂ che è una via di mezzo tra ciclismo su strada e mountain bike, ndr ) perchĂ© sarebbe stato difficile arrivare pronti senza competizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it