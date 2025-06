Ex Ilva decidano gli Enti locali? Mah…

Il futuro dell'Ilva di Taranto si fa più incerto e complesso, grazie a un'apertura del ministro Urso che invita gli enti locali a ragionare sullo spegnimento dell’area a caldo. Un messaggio che accende il dibattito tra sostenibilità ambientale e salvaguardia economica, mettendo sotto pressione le istituzioni territoriali. Ma quali sono davvero le carte in gioco? E quali scenari potrebbero delinearsi nei prossimi mesi?

Tarantini Time Quotidiano "Volete l'area a caldo spenta? Ragioniamo": sarebbe questa la dichiarazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso emersa dal confronto, nei giorni scorsi, con gli Enti locali. Una apertura che strizza l'occhio ai tanti che proprio nell'area a caldo dello stabilimento siderurgico vedono il demone. Ma anche un modo, soprattutto, di mettere sotto pressione le istituzioni territoriali sui piani studiati affinché l'ex Ilva possa, in un futuro non proprio vicino e assai futuribile in sostanza, trasformarsi in un impianto 'pulito', decarbonizzato e che operi senza danneggiare i cittadini e, ovviamente, l'ambiente.