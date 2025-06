Ex Ilva Bitetti | No ai ricatti sì alla nazionalizzazione

Le dichiarazioni del Ministro Urso sulla vicenda ex Ilva di Taranto evidenziano una gestione che sembra distogliere l’attenzione dalle vere responsabilità. La comunità tarantina, già messa a dura prova, merita un approccio trasparente e condiviso per garantire un futuro sostenibile. È ora di superare le polemiche e attuare soluzioni concrete, perché il bene di Taranto e dei suoi cittadini non può essere sacrificato in giochi politici o ricatti.

Le dichiarazioni del Ministro Urso confermano ancora una volta l'impostazione distorta con cui si sta affrontando una vicenda che riguarda il futuro di una comunità intera. Si scaricano sugli enti locali responsabilità che spettano, invece, al Governo. Oggi si invoca l'urgenza, si evoca il rischio di chiusura agitando lo spauracchio della sentenza del Tribunale di Milano, si accusa chi difende il proprio territorio di ostacolare un'intesa. Ma dov'era lo Stato quando l'Autorizzazione Integrata Ambientale scadeva nell'agosto 2023? Come Sindaco di Taranto, non posso accettare una firma in bianco su un accordo di programma che non nasce dal confronto con i territori ma viene calato dall'alto, rincorrendo la tempistica di una sentenza che in realtà è attesa da oltre un anno e che il Governo sapeva da tempo essere imminente.

