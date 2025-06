Ex collaboratore Borsellino ' era vicino ad arrestare Giammanco'

Un retroscena sconvolgente emerge dalle parole di Carmelo Canale, storico collaboratore di Paolo Borsellino. Secondo l’ex ufficiale dei carabinieri, poco prima della tragica scomparsa del magistrato, Borsellino avrebbe confidato di essere vicino a catturare il procuratore Giammanco, allora a capo di Palermo. Questa rivelazione apre nuovi scenari sulla vicenda e sulla misteriosa agenda rossa di Borsellino, mai trovata. Ma cosa avrebbe scritto e perché è così importante?

"Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco ", all'epoca a capo di Palermo. Lo ha detto, in un'intervista al Tg1, Carmelo Canale, ufficiale dei carabinieri collaboratore storico di Paolo Borsellino e oggi in pensione. Parlando dell' agenda rossa del magistrato, mai ritrovata, Canale afferma che con quanto c'era dentro "oggi avremmo visto e capito cosa scrisse Borsellino pochi giorni prima di morire". L'ex carabiniere, inoltre, ha preparato una raccolta di appunti di Borsellino presi da un'altra agenda e presto li consegnerà alla commissione Antimafia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex collaboratore Borsellino, 'era vicino ad arrestare Giammanco'

In questa notizia si parla di: borsellino - collaboratore - arrestare - giammanco

Ex collaboratore Borsellino, 'era vicino ad arrestare Giammanco'; Ex collaboratore Borsellino, 'era vicino ad arrestare Giammanco'; Ex collaboratore Borsellino, 'era vicino ad arrestare Giammanco'.

Ex collaboratore Borsellino, 'era vicino ad arrestare Giammanco' - "Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco", all'epoca a capo di Palermo. Come scrive ansa.it

Borsellino, il passato che non passa: le toghe eccellenti sotto accusa nell’inchiesta sui depistaggi - la Repubblica - Tanti anni fa, era il 2011, il tenente Carmelo Canale raccontò: «Dopo la strage Falcone, Paolo Borsellino mi disse che voleva arrestare il procuratore Giammanco». Riporta repubblica.it