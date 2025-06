Europei Under 21 | vince l’Inghilterra! Decisiva la rete di Rowe ai supplementari per battere la Germania

L’Europa under 21 ha regalato emozioni indimenticabili: la conquista del titolo da parte dell’Inghilterra, grazie a un gol decisivo di Rowe nei supplementari, ha infiammato il cuore di tutti gli appassionati. Un match ricco di suspense e talento che resterà nella storia del calcio giovanile. La vittoria inglese, frutto di determinazione e passione, dimostra che il futuro è già qui: pronto a scrivere nuove pagine di gloria.

L'Inghilterra Under 21 è campione d'Europa dopo una finale spettacolare contro la Germania, disputata a Bratislava. I giovani Tre Leoni si impongono per 3-2 ai tempi supplementari, al termine di un match ricco di emozioni e colpi di scena.

