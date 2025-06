Europei di Basket Femminile Italia meraviglia con la Francia | le Azzurre vincono il bronzo

Una storica impresa per il basket femminile italiano: dopo 30 anni, le Azzurre conquistano il bronzo agli Europei, superando la Francia con un entusiasmante 69-54. Un risultato che conferma il talento e la tenacia delle nostre giocatrici, pronte a scrivere un nuovo capitolo di successi. Questa medaglia rappresenta non solo una vittoria sportiva, ma anche un segnale positivo per il futuro del basket femminile in Italia, alimentando sogni e ambizioni.

Dopo 30 anni la Nazionale Italiana di Pallacanestro Femminile torna sul podio continentale. Le Azzurre hanno vinto, nella giornata di oggi, con la Francia, la finale per il bronzo agli Europei di Basket Femminile. E allora la medaglia ha cinto il collo delle giocatrici tricolori che hanno tessuto un torneo straordinario. L’Italia ha vinto per 69-54 con le transalpine (vicecampionesse olimpiche). L’Italia, già qualificata al torneo Pre-Mondiale grazie al pass per la semifinale (leggi qui), si prepara a partecipare al torneo iridato. Lo farò con Francia, Spagna, Belgio, Italia, Turchia, Germania (Paese ospitante), Cechia e Ungheria (vincitrici dei pre-Qualifying Tournament 2024). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: femminile - italia - europei - basket

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Domani, Como ospita la finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, un match che promette emozioni.

L'Italia batte la Francia ed è medaglia di bronzo Il presidente della Fip, Petrucci: "Storica medaglia, una gioia immensa" La Nazionale italiana di basket femminile chiude la spedizione agli Europei di basket femminile con la ciliegina sulla torta, la… Vai su X

BASKET | Sfuma in semifinale il sogno dell'Italia ai campionati europei di basket femminile. In semifinale le azzurre sono state battute dal Belgio 66-64. In finale le belghe sfideranno la Spagna per il titolo continentale. #ANSA Vai su Facebook

Italia-Belgio in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile; Basket. Europei: l’Italia donne è di bronzo, Francia battuta 69-54; Women's EuroBasket, Francia-Italia 54-69 (Zanda 20). Storico Bronzo per le Azzurre! Petrucci: Medaglia al collo di Polonara.

Europei Basket 2025: l'Italia delle donne batte la Francia 69-54 e vince la medaglia di bronzo - L'Italbasket femminile torna a conquistare una medaglia trent'anni dopo l'argento agli Europei 1995 di Brno, anche se questa volta è di bronzo. Scrive msn.com

L’Italia ha vinto il bronzo agli Europei femminili di basket, dopo 30 anni che era fuori dal podio - La Nazionale italiana femminile di basket ha vinto il bronzo agli Europei di basket, dopo aver battuto la squadra della Francia col punteggio di 69 a 54, in una partita molto combattuta disputata dome ... Come scrive ilpost.it