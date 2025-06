Europei Basket 2025 | l' Italia delle donne batte la Francia 69-54 e vince la medaglia di bronzo

L’Italia del basket femminile si distingue ancora una volta, scrivendo una pagina memorabile nella storia sportiva nazionale. Con determinazione e talento, le azzurre sotto la guida del coach napoletano hanno battuto la Francia 69-54, conquistando il bronzo agli Europei 2025. Dopo trent’anni, un risultato che riaccende la passione e l’orgoglio per il movimento femminile in Italia. Questo successo rappresenta un nuovo inizio di speranza e ambizione per il futuro.

L'Italbasket femminile torna a conquistare una medaglia trent'anni dopo l'argento agli Europei 1995 di Brno, anche se questa volta è di bronzo. Le azzurre del ct napoletano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Europei Basket 2025: l'Italia delle donne batte la Francia 69-54 e vince la medaglia di bronzo

