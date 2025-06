Europei a Squadre di Atletica l’Italia fa altre 4 medaglie | è cima della Classifica per Nazioni

Madrid si trasforma nel palcoscenico di un’Italia sempre più protagonista nell’atletica europea. Con quattro nuove medaglie conquistate in questa giornata e un totale di 23 punti, la nostra Nazionale sale al vertice della classifica per nazioni. La passione e la determinazione degli atleti italiani fanno sognare ancora una volta, puntando al trionfo come due anni fa in Polonia. Gli allori che brillano in bacheca sono scintillanti di tre argenti e tre bronzi, arrivati nella...

Madrid – In attesa delle ultime gare in programma nella serata di oggi, dalle 18, la Nazionale di Atletica si prende altre 4 medaglie agli Europei a Squadre di Madrid. E l’Italia sale in cima alla Classifica per Nazioni. Il sogno è quello di replicare il successo di due anni fa in Polonia, quando l’Italatletica aveva trionfato sul continente. Gli allori che brillano in bacheca sono scintillanti di tre argenti e tre bronzi, arrivati nella giornata di finali di ieri. Lorenzo Simonelli ha messo l’argento al collo (13.27), lo ha fatto anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli (54.88). Sul secondo gradino è salito anche Matteo Sioli nel salto in alto (2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

