Europei a squadre atletica 2025 oggi | orari 29 giugno tv programma streaming italiani in gara

Oggi domenica 29 giugno va in scena la quarta e ultima giornata degli Europei a squadre di atletica: a Madrid (Spagna) si conclude la maratona riservata alla ex Coppa Europa, questa sera la migliore Nazione del Vecchio Continente potrà alzare al cielo il prestigioso trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, la lotta per il titolo entra nella sua fase conclusiva e si infiammerà anche la battaglia per evitare le ultime tre posizioni che significano retrocessione. L’Italia scenderà in campo per provare fino all’ultimo a difendere il titolo conquistato due anni fa in quel di Chorzow (Polonia), schierando diverse stelle a cominciare da Leonardo Fabbri (getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo), seguiti da Fausto Desalu (200 metri), Federico Riva e Marta Zenoni (1500 metri), Yeman Crippa (5000 metri). 🔗 Leggi su Oasport.it