Europa nella morsa del calore | 42 gradi e allarmi in 5 Paesi Italia da bollino rosso rischio incendi e salute pubblica in crisi

L'Europa si trova a vivere la sua prima grande ondata di calore dell'estate 2025, con temperature che raggiungono i 42 gradi e allarmi rossi in cinque Paesi. Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Francia affrontano rischi crescenti di incendi e crisi sanitarie. Il continente, giĂ tra i piĂą colpiti dal riscaldamento globale, si trova ora a fronteggiare una sfida senza precedenti: come reagiremo a questa emergenza climatica?

L'Europa boccheggia per la prima grande ondata di calore dell' estate 2025 che spinge le temperature fino a 42 gradi. In queste ore, le autoritĂ di Spagna, Portogallo, Grecia, Francia e Italia hanno emesso allerte meteo per il caldo estremo, il rischio incendi e la salute pubblica. Il vecchio continente, che registra il riscaldamento piĂą rapido su scala globale, continua a subire gli effetti.

Temperature anomale in Europa, una nuova ondata di calore è imminente anche in Italia con temperature fino a 40°C al Sud. - L’Europa si prepara ad affrontare una nuova ondata di calore, con temperature che in alcune zone del Sud Italia potrebbero toccare i 40°C.

Sull'Italia arriva "Pluto", un'ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. «L'anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, sarĂ protagonista in Italia e su gran parte dell'Europa centro-meridionale, con anomalie termiche anche oltre i 10-12°, tra fine

Una potente cupola di calore africano sta per bloccare l'Europa, portando temperature elevate sull'Italia. SarĂ un'occasione per vacanze perfette o l'inizio di una lunga agonia cittadina? https://meteolive.it/news/prima-pagina/temperature-fino-a-4

