Eurobasket femminile un’Italia eroica batte la Francia 69-54 e conquista il Bronzo

Ancora una volta le azzurre hanno dimostrato coraggio, determinazione e cuore, scrivendo una pagina indimenticabile di storia sportiva italiana. Con una prestazione impeccabile, hanno conquistato il bronzo agli Eurobasket femminile, regalando un’emozione che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati. Un risultato che celebra non solo la forza della squadra, ma anche il valore dell’unità e della passione nel basket femminile italiano.

Atene (Grecia), 29 giugno 2025 – Un’Italia eroica si mette al collo una storica medaglia di Bronzo agli Europei femminili di basket in corso ad Atene. Le lacrime di rabbia e delusione che hanno solcato i volti delle azzurre dopo il beffardo ko in semifinale contro il Belgio hanno lasciato spazio a quelle di gioia dopo una straordinaria vittoria contro la Francia, battuta 69-54 nella finale per il terzo posto. Ancora una volta le azzurre hanno saputo gettare il cuore oltre ogni ostacolo e hanno squadernato una prestazione ai limiti della perfezione, comandando la gara dall’inizio alla fine e disinnescando tutte le principali bocche da fuoco transalpine (l’ex Schio Janelle Salaun, che aveva la miglior media punti della squadra, è stata tenuta a 8 punti con 38 al tiro) con una difesa impeccabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurobasket femminile, un’Italia eroica batte la Francia 69-54 e conquista il Bronzo

In questa notizia si parla di: italia - eroica - francia - bronzo

Italia Under 21 eroica e sconfitta: in 9 contro la Germania arriva ai supplementari, poi il sogno finisce - L’Italia Under 21 ci ha regalato una notte di emozioni indimenticabili, tra coraggio e cuore, contro una Germania determinata.

UNA MAMMA EROICA Il 23 giugno 1944, esattamente ottantuno anni fa, a Massa Marittima (Grosseto), fu rinvenuto il cadavere di Norma PRATELLI PARENTI, nata a Monterotondo Marittimo (GR) nel 1921, fucilata dai nazisti durante la notte. Era diventata ma Vai su Facebook

Eurobasket femminile, un’Italia eroica batte la Francia 69-54 e conquista il Bronzo; EROICA ITALIA, SCONFITTA SOLO SUL FINALE CONTRO IL BELGIO; Eurobasket femminile, la tripla di Delaere gela un'Italia eroica: in finale va il Belgio.

Eurobasket femminile, un’Italia eroica batte la Francia 69-54 e conquista il Bronzo - Le azzurre, trascinate da una difesa asfissiante e dai 20 punti di Cecilia Zandalasini, non hanno lasciato scampo alle transalpine restando in testa per tutti i 40' ... Lo riporta sport.quotidiano.net

L'Italia vince la medaglia di bronzo! Francia battuta 69-54 nella finale per il terzo posto, Azzurre sul podio dopo 30 anni - L'Italbasket torna sul podio dopo 30 anni battendo la Francia per 69- Riporta eurosport.it