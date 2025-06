Eurobasket Femminile | l’Italia è di nuovo sul podio bronzo storico ad Atene come nel 1974

Dopo quasi cinquant’anni dall’ultima medaglia, l’Italia del basket femminile torna a scrivere pagine di storia. Nell’atmosfera vibrante dell’Peace and Friendship Stadium di Atene, le azzurre guidate da Andrea Capobianco hanno conquistato il bronzo agli EuroBasket, battendo la favorita Francia con grande determinazione. Un risultato che testimonia forza, passione e crescita costante: un traguardo che rende orgogliosa tutta la Penisola e apre nuove speranze per il futuro della pallacanestro italiana.

A distanza di cinquant'anni dall'edizione casalinga del 1974, l'Italia torna a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di basket femminile. Ad Atene, nel prestigioso Peace and Friendship Stadium, le azzurre del commissario tecnico Andrea Capobianco hanno battuto la favoritissima Francia con il punteggio di 69-54, salendo sul terzo gradino del podio continentale. Una prestazione di grande carattere e maturità da parte della Nazionale italiana, che ha condotto l'incontro sin dai primi minuti contro una selezione transalpina accreditata come numero uno d'Europa e terza nel ranking mondiale FIBA.

