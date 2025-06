Eurobasket femminile | Italia-Francia per il Bronzo Orari e dove vederla in tv

L’EuroBasket femminile 2025 si avvicina alla sua conclusione con la sfida per il bronzo tra Italia e Francia. Dopo la delusione in semifinale, le azzurre di coach Capobianco sono determinate a riscrivere la loro storia. Questa sera alle 16.30, non perderti l’attesa battaglia: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Sky Sport, DAZN, e sarà disponibile in streaming su Rai Play, DAZN e Sky Go. La medaglia di bronzo è ancora alla portata!

Atene (Grecia), 28 giugno 2025 – Il ko patito in semifinale contro il Belgio campione d'Europa in carica è maturato in maniera piuttosto beffarda, ma l'Italbasket femminile di coach Andrea Capobianco non ha nessuna voglia di lasciarsi abbattere e già questo pomeriggio alle ore 16.30 (diretta su Rai 2, Sky Sport e DAZN e streaming su Rai Play, DAZN e Sky Go) e pronta a riscattarsi nella sfida contro la Francia che mette in palio la medaglia di Bronzo. La voglia di riscatto delle azzurre, dopo un ko che non rappresenta minimamente un fallimento ma che è semplicemente una tappa – pur dolorosa – del percorso di questo gruppo azzurro – è stata sottolineata anche dal CT Andrea Capobianco ai taccuini della FIP: "C'è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo.

In questa notizia si parla di: femminile - francia - bronzo - eurobasket

