Euro U21 2025 | L’Inghilterra si conferma campione battuta la Germania ai supplementari

Euro U21 2025: un torneo ricco di emozioni e sorprese, che ha visto l’Inghilterra confermare il suo predominio continentale. Nella suggestiva Bratislava, i giovani leoni britannici hanno conquistato il titolo battendo la Germania ai supplementari in una finale avvincente e combattuta. Una vittoria che consacra la loro crescita e il talento emergente del calcio europeo, scrivendo un nuovo capitolo nella storia delle future stelle del pallone.

Nella finale di Euro u21 2025 giocata a Bratislava, L’Inghilterra bissa il titolo continentale conquistato nel 2023, battendo la Germania per 3-2 al termine dei tempi supplementari. Vantaggio britannico con Eliott dopo cinque minuti, poi al 24? raddoppio di Henderson. I tedeschi riprendono la gara nella ripresa con Weiper e Nebel nel giro di venti minuti, ma devono arrendersi all’inizio dei tempi supplementari alla rete di Rowe. EURO U21 2025: LA CRONACA DELLA FINALE INGHILTERRA-GERMANIA 3-2 dts La Nazionale dei Tre Leoni si conferma Campione d’Europa U21 al termine di una finale che comunque si mette subito in discesa grazie al gol di Elliott dopo cinque minuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Euro U21 2025: L’Inghilterra si conferma campione, battuta la Germania ai supplementari

