Eugenio Scordo militare colto da malore in servizio muore a 41 anni | il cordoglio del Ministro Guido Crosetto

Un grave lutto ha colpito l'Esercito Italiano. Eugenio Scordo, primo graduato dell'Esercito, è morto improvvisamente all'età di 41 anni mentre svolgeva un servizio di vigilanza presso la base addestrativa di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, il militare sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato profonda commozione non solo tra i colleghi e i superiori, ma anche a livello istituzionale. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio diffuso sui canali ufficiali: «A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa – ha scritto – esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del primo graduato dell'Esercito Italiano Eugenio Scordo, 41 anni, mancato mentre prestava servizio di vigilanza alla base addestrativa di Castrovillari a causa di un malore.