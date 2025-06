Estranei | la nuova Brennero? L’anteprima ci incuriosisce!

Estranei, la nuova serie di Rai2 presentata all'Italian Global Series Festival, promette di catturare l’attenzione degli appassionati con il suo affascinante mix di suspense e tematiche sociali. Successore ideale di Rocco Schiavone e La porta rossa, questa produzione italiana si pregia di un tratto distintivo che ricorda il riuscito stile Brennero, puntando su una storia avvincente di integrazione e mistero. La curiosità cresce: non vediamo l’ora di scoprirne di più.

