Estate tropicale nella prima parte di luglio | 40° a Roma Milano e Napoli

Preparatevi a vivere un'estate tropicale come mai prima d'ora: l'Anticiclone Pluto imperversa sull’Italia, portando temperature record fino a 40°C nelle città di Roma, Milano e Napoli. Nei primi giorni di luglio, il caldo atroce si farà sentire, rompendo ogni aspettativa stagionale. Antonio Sanò di iLMeteo.it annuncia una fase climatica anomala, con valori termici eccezionalmente elevati. E questa non è che l’inizio di un’estate che promette di sorprenderci...

L’Anticiclone Pluto non molla la presa sull’Italia; anzi, nei prossimi giorni è prevista un’ulteriore pulsazione che farà aumentare le temperature fino a 38-40°C in molte delle nostre città almeno per tutta la prima parte di luglio. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la fase meteo climatica anomala in arrivo con valori termici di circa 7-8°C in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo; altro che Estate mediterranea, sembrerà di essere ai Tropici. Le previsioni meteorologiche indicano che anche la prossima settimana sarà caratterizzata da un caldo eccezionale in Italia, associato all’anticiclone africano Pluto, guardiano del quarto cerchio infernale della Divina Commedia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it