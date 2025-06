Estate al castello di Spezzano il programma di luglio e agosto

un'attesa pausa, una serie di eventi imperdibili che trasformeranno il castello in un palcoscenico di emozioni. Preparatevi a vivere una estate indimenticabile tra musica, cultura e convivialitĂ , immersi nella magica atmosfera di Spezzano. La vostra avventura sotto le stelle sta per iniziare!

Gli appuntamenti della vivace estate fioranese, come tradizione, a luglio e agosto, si spostano al Castello di Spezzano. Nella suggestiva atmosfera della corte, nel fresco della collina, torna anche quest’anno l’apprezzata rassegna di musica e spettacolo “Note di notte”, a cui si aggiunge, dopo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: estate - castello - spezzano - luglio

L'estate in cittĂ si accende: grandi nomi al Castello ed eventi per famiglie nei quartieri - L'estate in cittĂ si risveglia con grandi nomi al castello e attivitĂ per famiglie nei quartieri. Quest'anno, torna UdinEstate, la rassegna promossa dal Comune di Udine, per vivere momenti di divertimento, cultura e aggregazione.

ARRIVANO GLI ALPINI A FIORANO MODENESE 81° Adunata della Sezione di Modena! ?Modifiche alla viabilità Ore 9:30 ritrovo autorità presso Sala Vedute al Castello di Spezzano. Al pomeriggio visite guidate gratuite sul territorio. Vai su Facebook

Fiorano: l’estate al Castello di Spezzano tra musica e cinema sotto le stelle; Note di notte: Maria Pia Timo Enciclopia; Al via Borgo in Festa: tra arte musica e tradizioni tra Spezzano Sila e Camigliatello.

Estate al castello di Spezzano - Gli appuntamenti della vivace estate fioranese, come tradizione, a luglio e agosto, si spostano al Castello di Spezzano. Si legge su sassuolo2000.it

Spezzano della Sila: al via “Borgo in Festa” tra arte, musica e tradizioni - Monaco: 'eventi che metteranno in luce le eccellenze del nostro territorio, che vogliamo condividere con tutti coloro che vorranno visitarci' ... Secondo quicosenza.it