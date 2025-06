Esposito ribalta il mercato | l’Inter piazza un altro colpo

Pio Esposito sta rivoluzionando il mercato dell’Inter, e con ogni sua azione conquista sempre più consensi. Dopo un debutto da sogno con gol decisivo contro il River Plate, il giovane talento nerazzurro si prepara a scrivere pagine importanti nella storia del club. Marotta ha scelto di puntare forte su di lui, e il suo impatto promette di cambiare per sempre le sorti dell’Inter. La stagione è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Pio Esposito può cambiare totalmente il mercato dell’Inter: Marotta ha preso una decisione, i nerazzurri piazzano un altro colpo Prima da titolare con gol: Pio Esposito non poteva chiedere di meglio per il suo debutto dal primo minuto con la maglia dell’Inter al Mondiale per club. La rete contro il River Plate, arrivata dopo l’assist a Valentin Carboni contro i giapponesi dell’Urawa Red, ha consentito ai nerazzurri di prendersi il primo posto nel girone ed ha portato i riflettori sul 20enne attaccante, rientrato dal prestito allo Spezia. Per Pio Esposito la rete al Mondiale potrebbe rappresentare una svolta importante per la sua carriera: prima, infatti, era quasi scontato il suo addio alla squadra nerazzurra, con l’ipotesi di un altro anno in prestito, magari in qualche compagine di Serie A, per acquisire esperienza e tornare pronto ad un ruolo da protagonista all’Inter. 🔗 Leggi su Sportface.it

