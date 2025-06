Esposito | Qui con Pio emozione! Futuro? Inter squadra dei miei sogni

Sei pronto a immergerti nel mondo di un giovane talento che sogna in grande? Sebastiano Esposito, qui dall’Atrium Health Performance Park di Charlotte, ci svela le sue emozioni e le speranze per il futuro dell’Inter. Alla vigilia di una sfida cruciale contro il Fluminense, il suo entusiasmo e determinazione sono il simbolo di un futuro da scrivere con passione e impegno. La partita di domani? Un passo fondamentale verso il sogno!

Sebastiano Esposito parla ai giornalisti dall’Atrium Health Performance Park di Charlotte. Le sue parole alla vigilia di Inter-Fluminense. TEMPERATURE – Sebastiano Esposito, così come Luis Henrique, ha parlato dal ritiro di Charlotte. Le sue parole sul meteo: « A Seattle faceva più fresco, ma ci dobbiamo abituare e non pensarci, come dice il Mister. Dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domani per fare bene, perché per noi è una gara molto importante ». SOGNO – Così Seba Esposito sull’opportunità di giocare insieme al fratello Francesco Pio: « Forse non ci stiamo ancora rendendo conto di quello che stiamo vivendo, come ha già detto lui nell’ultima conferenza, ce la ricorderemo e ne riparleremo tra qualche anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it