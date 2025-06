Esposito così Melissano DS Spezia | È di razza! Fossimo saliti avrebbe provato a convincere l’Inter

Il giovane talento Francesco Pio Esposito, nato nel 2005 e attualmente in prestito allo Spezia, ha attirato l’attenzione di molti. Il DS Stefano Melissano ricorda con entusiasmo il suo primo approccio con l’Inter e le ambizioni legate a questo promettente calciatore. Se fossimo saliti in Serie A, forse avremmo tentato di convincere l’Inter a lasciarlo ancora con noi, ma ora il suo futuro resta tutto da scrivere.

Il DS dello Spezia Melissano si esprime su Esposito. Il ragazzo del 2005 dell’Inter ha vissuto gli ultimi due anni in prestito in Liguria. PRIMA CHIAMATA – Il DS dello Spezia Stefano Melissano ricorda la prima volta che chiese all’Inter Francesco Pio Esposito: « Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di averlo a luglio, vidi l’agente incuriosito, ma non stupito. Dopo lo spareggio con il Verona retrocedemmo, ma tenni ferma la richiesta e da Milano mi dissero che eravamo stati i primi a farla, ed avevamo una sorta di prelazione ». CRESCITA – Melissano sul lavoro effettuato dallo Spezia su Esposito: « Grazie allo staff di D’Angelo ed ai preparatori, ha guadagnato 7-8 kg di massa muscolare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, così Melissano (DS Spezia): «È di razza! Fossimo saliti, avrebbe provato a convincere l’Inter»

