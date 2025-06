Esplosione in via Foria l'appello di quattro studentesse | Siamo rimaste senza casa

Un’esplosione ha devastato l’edificio di via De Filippo, lasciando quattro studentesse senza casa e nel bisogno di un nuovo rifugio. Su Instagram, il loro appello tocca il cuore della community, chiedendo aiuto per superare questa emergenza. La loro storia ci ricorda quanto sia importante solidarizzare e agire insieme in momenti difficili. Continua a leggere per scoprire come puoi fare la differenza.

Su Instagram l'appello di quattro studentesse che vivevano nell'edificio di via De Filippo pesantemente danneggiato dall'esplosione del 25 giugno: l'appartamento è inagibile e cercano un'altra casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - appello - quattro - studentesse

Esplosione in via Foria, l’appello di quattro studentesse: “Siamo rimaste senza casa”.

Esplosione in via Foria, l’appello di quattro studentesse: “Siamo rimaste senza casa” - Su Instagram l'appello di quattro studentesse che vivevano nell'edificio di via De Filippo pesantemente danneggiato dall'esplosione del 25 giugno: l'appartamento ... Si legge su fanpage.it