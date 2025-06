Esodo estivo milioni di italiani in viaggio | Traffico da bollino giallo Dal Sud all' estero le destinazioni preferite

L'estate italiana prende il via con un'onda di entusiasmo e partenza: milioni di italiani si dirigono verso le mete più ambite, tra traffico intenso e bollino giallo. Dal sud all'estero, le destinazioni preferite si popoleranno di sorrisi e avventure. Il primo weekend di stagione promette emozioni, aspettative e, chissà, qualche piccolo imprevisto. Pronti a vivere questa magica stagione?

Ponte del 2 Giugno, Calabria protagonista della prima prova d'esodo estivo: traffico intenso e riaperture strategiche sulla rete Anas

