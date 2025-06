Escursionista tradito a 3mila metri dal mal di montagna

Un sogno di avventura che si è trasformato in un vero e proprio calvario tra le cime. A 3.000 metri di altitudine, l’escursionista modenese di 29 anni si è trovato improvvisamente sopraffatto dal mal di montagna, costretto a chiamare il 112 per chiedere aiuto. La sua esperienza ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e richieda rispetto e preparazione. Ecco cosa è successo davvero...

Si è dovuto arrendere al mal di montagna l’escursionista modenese di 29 anni che ieri, sabato 28 giugno, mentre si trovava da solo al Bivacco Fiamme Gialle (ben 3mila metri di quota) non ha avuto altra scelta se non chiamare il 112. Il malessere L’escursionista emiliano aveva infatti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: escursionista - 3mila - metri - montagna

