Escursionista modenese tradito a 3mila metri dal mal di montagna

Un'escursionista modenese di 29 anni, soggetto al mal di montagna a 3.000 metri, ha rischiato di mettere fine alla sua avventura in solitaria, costretto a chiamare il 112 per soccorso. La sua determinazione lo aveva portato fin lì, ma le alte quote hanno messo alla prova la sua resistenza. Una storia che ricorda quanto sia fondamentale prepararsi e rispettare i propri limiti in montagna, soprattutto in ambienti isolati come il Bivacco Fiamme Gialle.

Si è dovuto arrendere al mal di montagna l’escursionista modenese di 29 anni che ieri, sabato 28 giugno, mentre si trovava da solo al Bivacco Fiamme Gialle (ben 3mila metri di quota) non ha avuto altra scelta se non chiamare il 112. L’escursionista emiliano aveva infatti percorso in giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

