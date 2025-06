Escursionista intrappolata di una parete ripida a sbalzo sul lago di Ridracoli | soccorsa con l' attrezzatura di sicurezza

Un'escursionista in difficoltà sulla ripida parete a sbalzo sul suggestivo lago di Ridracoli: un'operazione di salvataggio complessa e tempestiva da parte dei vigili del fuoco, del nucleo Saf e del Soccorso Alpino. La loro abilità e l’attrezzatura di sicurezza hanno fatto la differenza, portando in salvo una donna che rischiava di restare intrappolata. Un esempio di coraggio e professionalità in situazioni d’emergenza improvvise.

E' scattato il soccorso da parte dei vigili del fuoco di Civitella di Romagna, del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) e del Soccorso Alpino (stazione Monte Falco) per una donna escursionista che, perdendo il sentiero, si è ritrovata bloccata in una parete scoscesa a sbalzo sul lago di Ridracoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

