Escono in barca e non rientrano disperse 3 persone

Tre persone sono uscite in barca questa mattina e al momento risultano disperse, scatenando l'allarme tra le autorità locali. La Capitaneria di Porto ha immediatamente avviato le ricerche, coinvolgendo anche un elicottero per accelerare il ritrovamento. La comunità è in attesa di aggiornamenti, sperando in un esito positivo. Seguiteci per tutte le ultime notizie su questo drammatico episodio.

Tarantini Time Quotidiano Tre persone sono uscite in barca questa mattina e non hanno fatto più rientro. Al momento risultano dispersi e la Capitaneria di Porto ha avviato le ricerche. Impiegato anche un elicottero. Notizia in aggiornamento

