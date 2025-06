Escono di strada e si ribaltano in una scarpata

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno all'Alpe Colla, lungo la strada tra Germanio e Gattugno. L'auto, uscendo di strada, si è ribaltata in una scarpata, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Verbania e dei volontari, si sono evitati esiti peggiori, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza e dell’efficienza dei soccorritori.

Poteva avere un esito ben peggiore l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno all'Alpe Colla. Sull strada tra Germanio e Gattugno, nel Cusio, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e i volontari. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: strada - scarpata - escono - ribaltano

Tragedia in strada, motociclista sbalzato dalla moto finisce in una scarpata: per lui inutili i soccorsi - Una tragedia inaspettata ha colpito la comunità di Visso, dove un motociclista ha tragicamente perso la vita dopo un incidente stradale.

Tir cade fuori strada nella scarpata e si ribalta ad Avellino - YouMedia - Un camion pieno di carne vola fuori strada, precipita in una scarpata e si ribalta. youmedia.fanpage.it scrive

Auto fuori strada si ribalta più volte e finisce in una scarpata - L'auto esce di strada e finisce giù per una scarpata a circa dieci metri dalla carreggiata, dopo essersi ribaltata più volte. Da ansa.it