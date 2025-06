ESCLUSIVA OPEN – Prima di spacciarsi per regista Kaufmann si era inventato grande chef Per qualche mese a Malta dietro i fornelli poi il disastro è venuto fuori

Prima di costruire la sua falsa identità da regista Kaufmann, Rexal Ford si era cimentato per alcuni mesi nella cucina a Malta, spacciandosi per un grande chef. Un tentativo che si è rivelato un fallimento, culminato nel disastro 232. Nessuno, tra chi conosceva Malta e i suoi abitanti, aveva mai sentito parlare di lui come regista, ma solo come un inquietante personaggio del passato. Un passato che ora rivela sorprendenti segreti.

Nessuno a Malta dove ha vissuto alcuni anni prima di tornare in Italia conosceva Francis Kaufmann, l’uomo al centro del duplice delitto di villa Pamphili, come regista. Il suo nome reale come quello inventato di Rexal Ford sono del tutto sconosciuti a chi lavora nella produzione cinematografica nel piccolo Stato dell’Unione Europea. C’è però chi lo ricorda bene, per tutt’altra esperienza professionale. Perché prima di costruire la sua falsa biografia da regista e attore, Kaufmann aveva spacciato fra gli abitanti dell’isola una sua grande fama come super chef, cercando lavoro come cuoco nei locali dell’isola. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: prima - regista - kaufmann - inventato

Il regista (texano) di "Boyhood" e "Prima dell'alba" racconta come Jean-Luc Godard cambiò per sempre la storia del cinema girando "Fino all'ultimo respiro" - Il regista texano di Boyhood e Prima dell’alba ci guida tra le innovazioni di Jean-Luc Godard, che con Fino all’ultimo respiro rivoluzionò il cinema.

? Nel giallo di villa Pamphili c’è un mistero in più. Il trolley nero che Charles Francis Kaufmann trascinava tra Largo Argentina e Ponte Garibaldi non si trova più. Lui non l’ha portato in Grecia con sé. E gli investigatori pensano che se ne sia liberato perché de Vai su Facebook

ESCLUSIVA OPEN - Prima di spacciarsi per regista Kaufmann si era inventato grande chef. Per qualche mese a Malta dietro i fornelli, poi il disastro è venuto fuori; ESCLUSIVO OPEN - C’è una misteriosa manina che sta cancellando la grande truffa cinematografica messa in piedi dall’uomo di villa Pamphili; Villa Pamphili, a Kaufmann 863mila € dal governo Conte | .it.

Kaufmann, Giuli dà alla polizia i documenti sui suoi film - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com