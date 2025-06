Esce di strada morto 41enne Ferito il nipote nell' auto con lui

Un tragico incidente sconvolge il Mantovano: Cristian Rossi, 41enne di Gazzo Veronese, ha perso la vita in un drammatico impatto avvenuto lungo la provinciale. La scena, poco distante dal cimitero di Correggioli, si è rivelata devastante, coinvolgendo anche il nipote dell’uomo. Un episodio che scuote la comunità locale, lasciando dietro di sé domande e un senso di perdita profonda. Come si svilupperanno le indagini e quali saranno le conseguenze?

Cristian Rossi, 41enne residente a Gazzo Veronese, è deceduto oggi, 29 giugno, in un incidente stradale nel Mantovano. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15 in Via Rovigo, sulla strada provinciale che da Ostiglia porta alla frazione di Correggioli, non lontano dal cimitero. Come riportato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

