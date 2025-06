Esce dall’ospedale e scompare nel nulla appello dalla Romania della moglie | Aiutatemi a trovarlo

Una vicenda che spezza il cuore: Dumitru Madalin Gavrila, padre di due figli e partito dalla Romania per un nuovo inizio in Italia, è scomparso nel nulla dopo un ricovero. La sua famiglia, disperata, chiede aiuto per ritrovarlo, mentre le speranze si affievoliscono. La sua assenza desta preoccupazione e paura: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per trovarlo. Condividete questa storia, insieme possiamo fare la differenza.

Chiede disperatamente aiuto la moglie di Dumitru M?d?lin Gavrila, padre di due figli, partito lo scorso 20 giugno dalla Romania per lavorare in Italia, a Vieste. Per un malore, si è recato in ospedale a San Giovanni Rotondo ed è stato dimesso, ma da lunedì 23 giugno non risponde al telefono. Un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - romania - moglie - esce

Esce dall’ospedale e scompare nel nulla, appello dalla Romania della moglie: “Aiutatemi a trovarlo”; Siamo tutti con le spalle al muro; Croazia, incidente in barcaElica taglia gamba al primario.

Gustavo Rodriguez lascia l’ospedale, il papà di Belen esce dal Niguarda con la figlia Cecilia e la moglie Veronica: “Ultima volta che vengo qui” - Il Giorno - Cronaca Gustavo Rodriguez lascia l’ospedale, il papà di Belen esce dal Niguarda con la figlia Cecilia e la moglie Veronica: “Ultima volta che vengo qui” 3 gen 2025 REDAZIONE MILANO ... Come scrive ilgiorno.it

Il principe William esce dall'ospedale dov'è ricoverata Kate - William, principe di Galles e primo nella linea di successione al trono del Regno Unito, oggi è andato a trovare in ospedale sua moglie Kate Middleton. Si legge su repubblica.it