Escalation di incendi sul Gargano Europa Verde chiede telecamere termiche e postazioni fisse nelle zone più colpite

Europa Verde di Capitanata lancia un appello urgente: dopo le devastanti fiamme che hanno distrutto autovetture e bruciato vaste aree di macchia mediterranea, chiediamo con fermezza l’installazione di telecamere termiche e postazioni fisse nelle zone più colpite. Solo attraverso una vigilanza rafforzata possiamo tutelare il nostro territorio, prevenire future emergenze e salvaguardare la bellezza e la sicurezza del Gargano. È tempo di agire concretamente per la nostra terra.

Dopo gli incendi che hanno distrutto sei autovetture solo la scorsa notte a Manfredonia e le fiamme che hanno divorato la macchia mediterranea a San Giovanni Rotondo, Europa Verde di Capitanata chiede al sindaco Domenico La Marca e all’assessore Giovanni Mansueto di sollecitare la convocazione di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

