Erba alta degrado e abbandono | ordinata la bonifica urgente a famiglia

Il Comune di Castel Volturno interviene prontamente per riqualificare un’area privata abbandonata lungo via Fanzago, soggetta a degrado e rischi per la salute pubblica. La bonifica urgente è stata disposta per eliminare erba alta, rifiuti e vegetazione fitta, restituendo sicurezza e decoro alla zona. Un intervento che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel tutelare il benessere dei cittadini e valorizzare il territorio.

Il Comune di Castel Volturno ha disposto la bonifica urgente di un’area privata situata in via Fanzago a causa della presenza di vegetazione fitta e rifiuti promiscui che rappresentano un potenziale rischio igienico-sanitario. L’intervento si è reso necessario a seguito di un procedimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: urgente - bonifica - erba - alta

Degrado delle aree verde lungo il Bisenzio e il Fiumenta, Rilanciamo Vernio chiede un intervento urgente; Erba alta e incuria: la scuola Schito - Vicenne al centro delle proteste dei genitori; Topi, rifiuti e vegetazione incolta: a Canegrate via alla bonifica del “posto di blocco” abbandonato.

Erba alta e sterpaglie in via Monti Iblei a Palermo, Bonanno: “Consegnare l’area a Reset” - Il capogruppo della DC al Comune di Palermo, che ha chiesto all'Amministrazione comunale la consegna dell'area alla Reset per consentire un pronto intervento di bonifica e l'avvio di un programma di m ... Da ilsicilia.it

Erba alta e incuria nei giardini delle scuole - la Nazione - Erba alta e incuria nei giardini delle scuole Ingiustificata incuria nei giardini delle scuole di San Donato e Montecalvoli denunciata dai consiglieri di opposizione di Santa Maria a Monte. lanazione.it scrive