Enrico Mentana dice addio a TGLa7? Le ultime news

Enrico Mentana potrebbe lasciare Tg La7? Queste sono le ultime voci che impazzano sui social, nate da un post su Instagram. Infatti, proprio ieri, il giornalista aveva scritto: " Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TGLA7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del TG5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al TG1. Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. ". Parole che avrebbero fatto pensare ad un addio, ma è lo stesso direttore del telegiornale a chiarire subito il fraintendimento. "Non scomparirò! Non ho mai detto che vado da un'altra parte" ha poi spiegato Mentana.