Ennesimo furto Salerno presa di mira la Fabbrica delle Meraviglie | identificati i ladri

Ennesimo episodio di kriminalità a Salerno: la Fabbrica delle Meraviglie di via Mercanti è stata presa di mira da ladri senza scrupoli. Hanno forzato la porta, distrutto il vetro e saccheggiato alcune merci, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e rabbia tra i titolari e i residenti. Non si fermano le sfide per questa città ricca di storia e bellezza, ma c’è bisogno di risposte concrete per tutelare il suo patrimonio e i suoi cittadini.

“Ennesimo furto: siamo avviliti, impossibile lavorare” - Ancora un furto a Modena, il nostro lavoro viene ostacolato e la frustrazione cresce. Questa notte, ignoti hanno scassinato una caditoia e sfondato una vetrata, rapinando liquori di pregio per circa 2000 euro.

