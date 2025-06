Energia e nucleare | l’Italia punta sulla neutralità tecnologica e rafforza la sua strategia per l’indipendenza

programma dell’Italia, che punta sulla neutralità tecnologica e il rafforzamento delle fonti di energia, tra cui il nucleare. Con una popolazione consapevole e desiderosa di indipendenza, è fondamentale guidare il paese verso un futuro energetico più sicuro e sostenibile, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte di questa importante transizione. In questa direzione si muove il...

Il 95% degli italiani ritiene l’indipendenza energetica una priorità, ma oltre la metà della popolazione dichiara di avere difficoltà a orientarsi nel complesso scenario dell’energia. In parallelo, il 62% si aspetta aumenti in bolletta, mentre solo il 14% prevede una diminuzione dei costi. Questo quadro riflette un’esigenza chiara: costruire una strategia energetica nazionale più autonoma, stabile e comprensibile. In questa direzione si muove il governo italiano, che ha recentemente aderito ufficialmente all’Alleanza nucleare europea, dopo una prima fase di osservazione. La decisione, comunicata a Lussemburgo in occasione del Consiglio Energia del 16 giugno, rappresenta un passaggio importante verso una politica energetica fondata sul principio della neutralità tecnologica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Energia e nucleare: l’Italia punta sulla neutralità tecnologica e rafforza la sua strategia per l’indipendenza

