Enav | caos aerei risolto Riprendono i voli ecco cosa è successo

Dopo un grave inconveniente alla rete radar, il cielo del Nord Ovest italiano torna a essere protagonista di voli regolari. L’incidente ha causato notevoli disagi tra Lombardia, Piemonte e Liguria, con decine di ritardi nei decolli e negli atterraggi. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo e alle operazioni di ripristino, la situazione si sta normalizzando: gli aerei riprendono a volare e i cieli si riempiono nuovamente di rotte affidabili.

Gli aerei hanno ripreso a circolare nell'area Nord Ovest dell'Italia dopo che ieri sera, tra le 20 e le 21, i voli si sono fermati per diverse ore a causa di un problema alla rete del centro radar che gestisce il traffico della zona. Decine di decolli o arrivi programmati in alcuni dei principali aeroporti del Paese sono stati ritardati perché lo spazio aereo di Lombardia, Piemonte e Liguria risultava inutilizzabile. Stando a quanto si apprende, a Milano è stato registrato un guasto al sistema di trasmissione dei dati. "Grazie a un tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività  riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano è stata già  risolta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Enav: caos aerei "risolto". Riprendono i voli, ecco cosa è successo

